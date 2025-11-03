MacPaw Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Ukraine hjá MacPaw er samtals UAH 2.37M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka MacPaw. Síðast uppfært: 11/3/2025

Miðgildi launa
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Samtals á ári
UAH 2.37M
Stig
L4
Grunnlaun
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Bónus
UAH 0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá MacPaw in Ukraine er árleg heildarlaun upp á UAH 3,373,102. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá MacPaw fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Ukraine er UAH 2,366,206.

