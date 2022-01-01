Fyrirtækjaskrá
M1 Finance
M1 Finance Laun

Laun hjá M1 Finance eru á bilinu $50,250 í heildarjöfnum á ári fyrir Markaðsrekstur í neðri kantinum til $175,875 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá M1 Finance. Síðast uppfært: 10/9/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $165K
Þjónustuver
$62.7K
Markaðsmál
$127K

Markaðsrekstur
$50.3K
Vöruhönnuður
$119K
Vörustjóri
$169K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$176K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá M1 Finance eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá M1 Finance er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $175,875. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá M1 Finance er $126,630.

