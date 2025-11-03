Fyrirtækjaskrá
Luxury Escapes
Luxury Escapes Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Australia hjá Luxury Escapes er samtals A$114K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Luxury Escapes. Síðast uppfært: 11/3/2025

Miðgildi launa
company icon
Luxury Escapes
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Samtals á ári
A$114K
Stig
Mid
Grunnlaun
A$114K
Stock (/yr)
A$0
Bónus
A$0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Luxury Escapes?
Block logo
+A$89.3K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Titlar sem eru innifaldir

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Luxury Escapes in Australia er árleg heildarlaun upp á A$201,567. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Luxury Escapes fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Australia er A$126,385.

Önnur úrræði