Fyrirtækjaskrá
Luxoft
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Wroclaw Metropolitan Area

Luxoft Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Wroclaw Metropolitan Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Wroclaw Metropolitan Area hjá Luxoft eru á bilinu PLN 144K á year fyrir L2 til PLN 265K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Wroclaw Metropolitan Area er samtals PLN 168K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Luxoft. Síðast uppfært: 10/1/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
Junior Software Engineer(Byrjendaþrep)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Skoða 3 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep

PLN 600K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega PLN 113þ+ (stundum PLN 1130þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Luxoft?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðingur at Luxoft in Wroclaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 265,712. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Hugbúnaðarverkfræðingur role in Wroclaw Metropolitan Area is PLN 194,012.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Luxoft

Tengd fyrirtæki

  • Temenos
  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði