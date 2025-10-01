Luxoft Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Wroclaw Metropolitan Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Wroclaw Metropolitan Area hjá Luxoft eru á bilinu PLN 144K á year fyrir L2 til PLN 265K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Wroclaw Metropolitan Area er samtals PLN 168K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Luxoft. Síðast uppfært: 10/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
