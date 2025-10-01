Luxoft Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Warsaw Metropolitan Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Warsaw Metropolitan Area hjá Luxoft eru á bilinu PLN 125K á year fyrir L2 til PLN 329K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Warsaw Metropolitan Area er samtals PLN 236K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Luxoft. Síðast uppfært: 10/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil