Luxoft Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Ukraine

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Ukraine hjá Luxoft eru á bilinu UAH 1.42M á year fyrir L2 til UAH 3.18M á year fyrir L5. Miðgildi yearlegrar launapakka in Ukraine er samtals UAH 1.78M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Luxoft. Síðast uppfært: 10/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
