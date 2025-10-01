Fyrirtækjaskrá
Luxoft
Luxoft Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Ukraine

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Ukraine hjá Luxoft eru á bilinu UAH 1.42M á year fyrir L2 til UAH 3.18M á year fyrir L5. Miðgildi yearlegrar launapakka in Ukraine er samtals UAH 1.78M.

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
Junior Software Engineer(Byrjendaþrep)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
Regular Software Engineer
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
Senior Software Engineer
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
Lead Software Engineer
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
UAH 6.61M

Nýjustu launaupplýsingar
Starfsnámslaun

Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Luxoft?

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðingur at Luxoft in Ukraine sits at a yearly total compensation of UAH 3,220,230. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Hugbúnaðarverkfræðingur role in Ukraine is UAH 1,780,168.

