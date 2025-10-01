Luxoft Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Serbia

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Serbia hjá Luxoft eru á bilinu $46.8K á year fyrir L2 til $48.1K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Serbia er samtals $57K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Luxoft. Síðast uppfært: 10/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
$48.1K
$48.1K
$0
$0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
