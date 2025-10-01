Luxoft Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Germany

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Germany hjá Luxoft eru á bilinu €64.3K á year fyrir L2 til €86.5K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Germany er samtals €75.1K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Luxoft. Síðast uppfært: 10/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
€86.5K
€86.5K
€0
€0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
