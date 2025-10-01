Fyrirtækjaskrá
Luxoft
Luxoft Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Egypt

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Egypt hjá Luxoft eru samtals EGP 1.23M á year fyrir L2. Miðgildi yearlegrar launapakka in Egypt er samtals EGP 1.23M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Luxoft. Síðast uppfært: 10/1/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
Junior Software Engineer(Byrjendaþrep)
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
Regular Software Engineer
EGP 1.23M
EGP 1.2M
EGP 0
EGP 28.7K
L3
Senior Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
Lead Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Hugbúnaðarverkfræðingur bei Luxoft in Egypt liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von EGP 1,289,852. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Luxoft für die Position Hugbúnaðarverkfræðingur in Egypt beträgt EGP 1,218,467.

