Luxoft Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Canada

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Canada hjá Luxoft eru á bilinu CA$94.7K á year fyrir L2 til CA$109K á year fyrir L3. Miðgildi yearlegrar launapakka in Canada er samtals CA$95.7K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Luxoft. Síðast uppfært: 10/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$94.7K
CA$0
CA$0
L3
CA$109K
CA$109K
CA$0
CA$0
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
