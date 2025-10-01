Luxoft Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Bucharest Metropolitan Area

Fyrirtækjaskrá
Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Bucharest Metropolitan Area hjá Luxoft eru á bilinu RON 93.2K á year fyrir L1 til RON 296K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Bucharest Metropolitan Area er samtals RON 141K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Luxoft. Síðast uppfært: 10/1/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
Junior Software Engineer(Byrjendaþrep)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
Lead Software Engineer
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Starfsnámslaun

Hvað eru starfsþrep hjá Luxoft?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Luxoft in Bucharest Metropolitan Area er árleg heildarlaun upp á RON 295,833. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Luxoft fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Bucharest Metropolitan Area er RON 141,485.

