Luxoft
Luxoft Vöruhönnuður Laun á Berlin Metropolitan Region

Vöruhönnuður kjör in Berlin Metropolitan Region hjá Luxoft eru samtals €49.9K á year fyrir L2. Miðgildi yearlegrar launapakka in Berlin Metropolitan Region er samtals €52.4K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Luxoft. Síðast uppfært: 10/1/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Luxoft?

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Vöruhönnuður at Luxoft in Berlin Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of €55,732. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Vöruhönnuður role in Berlin Metropolitan Region is €48,729.

