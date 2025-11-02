Lumentum Vélbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Vélbúnaðarverkfræðingur launapakka in United States hjá Lumentum er samtals $168K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Lumentum. Síðast uppfært: 11/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Lumentum
Hardware Engineer
San Jose, CA
Samtals á ári
$168K
Stig
Staff Hardware Engineer
Grunnlaun
$138K
Stock (/yr)
$16.6K
Bónus
$13.8K
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
1 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Lumentum?
Nýjustu launaupplýsingar
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Lumentum eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur hjá Lumentum in United States er árleg heildarlaun upp á $250,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Lumentum fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United States er $183,780.

