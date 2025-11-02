Fyrirtækjaskrá
Lumentum
Lumentum Gagnafræðingur Laun

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Lumentum. Síðast uppfært: 11/2/2025

Meðaltal heildarlauna

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
Venjulegt bil
Mögulegt bil
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Lumentum eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Lumentum in Taiwan er árleg heildarlaun upp á NT$2,468,022. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Lumentum fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Taiwan er NT$1,694,151.

