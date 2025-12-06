Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Logitech eru á bilinu $107K á year fyrir I1 til $277K á year fyrir I5. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $245K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Logitech. Síðast uppfært: 12/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
I1
$107K
$107K
$0
$0
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$125K
$110K
$8.4K
$6.2K
I4
$198K
$174K
$16.7K
$6.9K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Logitech eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/logitech/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.