Logitech Markaðssetning Laun

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Logitech. Síðast uppfært: 12/6/2025

Meðaltal heildarlauna

$50K - $58.1K
Sweden
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$46.2K$50K$58.1K$64.6K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Logitech eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Markaðssetning hjá Logitech in United States er árleg heildarlaun upp á SEK 615,294. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Logitech fyrir Markaðssetning hlutverkið in United States er SEK 439,496.

Önnur úrræði

