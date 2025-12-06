Fyrirtækjaskrá
Logitech
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Logitech Lögfræði Laun

Meðaltal Lögfræði heildarlauna in United States hjá Logitech er á bilinu $219K til $311K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Logitech. Síðast uppfært: 12/6/2025

Meðaltal heildarlauna

$248K - $294K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$219K$248K$294K$311K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Logitech eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Lögfræði hjá Logitech in United States er árleg heildarlaun upp á $310,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Logitech fyrir Lögfræði hlutverkið in United States er $218,700.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/logitech/salaries/legal.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.