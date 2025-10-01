Fyrirtækjaskrá
Logitech
  • Laun
  • Iðnaðarhönnuður

  • Öll Iðnaðarhönnuður laun

  • San Francisco Bay Area

Logitech Iðnaðarhönnuður Laun á San Francisco Bay Area

Miðgildi Iðnaðarhönnuður launapakka in San Francisco Bay Area hjá Logitech er samtals $133K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Logitech. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Samtals á ári
$133K
Stig
I3
Grunnlaun
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
9 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Logitech?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Logitech eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Iðnaðarhönnuður hjá Logitech in San Francisco Bay Area er árleg heildarlaun upp á $239,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Logitech fyrir Iðnaðarhönnuður hlutverkið in San Francisco Bay Area er $133,200.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Logitech

