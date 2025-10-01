Fyrirtækjaskrá
Loggi Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun á Greater Sao Paulo

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in Greater Sao Paulo hjá Loggi er samtals R$491K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Loggi. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Samtals á ári
R$491K
Stig
L5
Grunnlaun
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Bónus
R$0
Ár hjá fyrirtæki
0-1 Ár
Ár reynsla
11+ Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Loggi?

R$880K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Loggi in Greater Sao Paulo er árleg heildarlaun upp á R$928,570. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Loggi fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in Greater Sao Paulo er R$543,941.

Önnur úrræði