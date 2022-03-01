Fyrirtækjaskrá
Loadsmart
Loadsmart Laun

Laun hjá Loadsmart eru á bilinu $38,921 í heildarjöfnum á ári fyrir Vöruhönnuður í neðri kantinum til $88,094 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Loadsmart. Síðast uppfært: 9/16/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $71.9K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $88.1K
Gagnafræðingur
$60.3K

Vöruhönnuður
$38.9K
Vantar þinn titil?

Vantar þinn titil?


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Loadsmart eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Loadsmart er Hugbúnaðarverkfræðistjóri með árlegar heildarbætur upp á $88,094. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Loadsmart er $66,098.

