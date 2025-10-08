Fyrirtækjaskrá
Licious
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

  • India

Licious Bakendahugbúnaðarverkfræðingur Laun á India

Miðgildi Bakendahugbúnaðarverkfræðingur launapakka in India hjá Licious er samtals ₹4.68M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Licious. Síðast uppfært: 10/8/2025

Miðgildi launa
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹4.68M
Stig
Software Development Engineer 3
Grunnlaun
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
6 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Licious?

₹13.98M

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Bakendahugbúnaðarverkfræðingur hjá Licious in India er árleg heildarlaun upp á ₹5,008,476. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Licious fyrir Bakendahugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in India er ₹4,643,116.

