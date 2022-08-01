Fyrirtækjaskrá
Lettuce Grow
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Lettuce Grow Laun

Laun hjá Lettuce Grow eru á bilinu $109,450 í heildarjöfnum á ári fyrir Vörustjóri í neðri kantinum til $125,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Lettuce Grow. Síðast uppfært: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Vörustjóri
$109K
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $125K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Lettuce Grow er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegar heildarbætur upp á $125,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Lettuce Grow er $117,225.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Lettuce Grow

Tengd fyrirtæki

  • Airbnb
  • Lyft
  • Tesla
  • Netflix
  • Roblox
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lettuce-grow/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.