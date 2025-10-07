Fyrirtækjaskrá
Leidos
Leidos Cloud Security Architect Laun

Cloud Security Architect kjör in United States hjá Leidos eru á bilinu $74K á year fyrir T1 til $177K á year fyrir T5. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Leidos. Síðast uppfært: 10/7/2025

Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
T1
$74K
$73.3K
$333
$333
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$125K
$125K
$0
$0
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Hvað eru starfsþrep hjá Leidos?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Cloud Security Architect hjá Leidos in United States er árleg heildarlaun upp á $205,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Leidos fyrir Cloud Security Architect hlutverkið in United States er $118,000.

