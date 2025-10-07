Leidos Netkerfiverkfræðingur Laun

Netkerfiverkfræðingur kjör in United States hjá Leidos eru á bilinu $74.6K á year fyrir T1 til $99.1K á year fyrir T2. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $75K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Leidos. Síðast uppfært: 10/7/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
