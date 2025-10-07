Leidos Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur Laun á United States

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Leidos eru á bilinu $84.4K á year fyrir T1 til $233K á year fyrir T6. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $98K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Leidos. Síðast uppfært: 10/7/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
