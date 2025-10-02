Fyrirtækjaskrá
Latham & Watkins Lögfræði Laun á Greater Los Angeles Area

Miðgildi Lögfræði launapakka in Greater Los Angeles Area hjá Latham & Watkins er samtals $265K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Latham & Watkins. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Latham & Watkins
Associate
Los Angeles, CA
Samtals á ári
$265K
Stig
-
Grunnlaun
$235K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$30K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
2 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Latham & Watkins?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Lögfræði hjá Latham & Watkins in Greater Los Angeles Area er árleg heildarlaun upp á $447,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Latham & Watkins fyrir Lögfræði hlutverkið in Greater Los Angeles Area er $235,000.

