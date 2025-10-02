Fyrirtækjaskrá
Landmark Group Vörustjóri Laun á Greater Dubai Area

Miðgildi Vörustjóri launapakka in Greater Dubai Area hjá Landmark Group er samtals AED 636K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Landmark Group. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Landmark Group
Product Manager
Dubai, DU, United Arab Emirates
Samtals á ári
AED 636K
Stig
-
Grunnlaun
AED 636K
Stock (/yr)
AED 0
Bónus
AED 0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
12 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Landmark Group?

AED 588K

Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá Landmark Group in Greater Dubai Area er árleg heildarlaun upp á AED 736,007. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Landmark Group fyrir Vörustjóri hlutverkið in Greater Dubai Area er AED 666,995.

