Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Lamoda Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Moscow Metro Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Moscow Metro Area hjá Lamoda er samtals RUB 3.64M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Lamoda. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Lamoda
Backend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Samtals á ári
RUB 3.64M
Stig
L2
Grunnlaun
RUB 3.64M
Stock (/yr)
RUB 0
Bónus
RUB 0
Ár hjá fyrirtæki
0-1 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Lamoda?

RUB 13.36M

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðingur at Lamoda in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 5,592,230. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lamoda for the Hugbúnaðarverkfræðingur role in Moscow Metro Area is RUB 3,371,473.

Önnur úrræði