Lam Research Vörustjóri Laun á Greater Portland Area

Miðgildi Vörustjóri launapakka in Greater Portland Area hjá Lam Research er samtals $180K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Lam Research. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Lam Research
Product Manager
Tualatin, OR
Samtals á ári
$180K
Stig
hidden
Grunnlaun
$180K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
0-1 Ár
Ár reynsla
5-10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Lam Research?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Lam Research eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)



Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Vörustjóri at Lam Research in Greater Portland Area sits at a yearly total compensation of $255,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Vörustjóri role in Greater Portland Area is $180,000.

