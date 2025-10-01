Fyrirtækjaskrá
Lam Research
Lam Research Vöruhönnuður Laun á San Francisco Bay Area

Miðgildi Vöruhönnuður launapakka in San Francisco Bay Area hjá Lam Research er samtals $183K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Lam Research. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
Lam Research
Product Designer
Fremont, CA
Samtals á ári
$183K
Stig
3
Grunnlaun
$150K
Stock (/yr)
$13.3K
Bónus
$20K
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
2 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Lam Research?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Lam Research eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vöruhönnuður hjá Lam Research in San Francisco Bay Area er árleg heildarlaun upp á $201,583. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Lam Research fyrir Vöruhönnuður hlutverkið in San Francisco Bay Area er $164,333.

