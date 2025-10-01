Fyrirtækjaskrá
Lam Research
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Vélaverkfræðingur

  • Öll Vélaverkfræðingur laun

  • Greater Portland Area

Lam Research Vélaverkfræðingur Laun á Greater Portland Area

Miðgildi Vélaverkfræðingur launapakka in Greater Portland Area hjá Lam Research er samtals $169K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Lam Research. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Lam Research
Process Engineer
Portland, OR
Samtals á ári
$169K
Stig
L4
Grunnlaun
$130K
Stock (/yr)
$20K
Bónus
$19.5K
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
9 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Lam Research?

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Lam Research eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Vélaverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vélaverkfræðingur hjá Lam Research in Greater Portland Area er árleg heildarlaun upp á $294,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Lam Research fyrir Vélaverkfræðingur hlutverkið in Greater Portland Area er $169,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Lam Research

Tengd fyrirtæki

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði