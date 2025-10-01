Fyrirtækjaskrá
Lam Research
Lam Research
  • Laun
  • Rafverkfræðingur

  • Öll Rafverkfræðingur laun

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Rafverkfræðingur Laun á San Francisco Bay Area

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Lam Research. Síðast uppfært: 10/1/2025

Meðaltal heildarlauna

$120K - $140K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$104K$120K$140K$149K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

$160K

Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Lam Research eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Rafverkfræðingur hjá Lam Research in San Francisco Bay Area er árleg heildarlaun upp á $148,941. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Lam Research fyrir Rafverkfræðingur hlutverkið in San Francisco Bay Area er $104,386.

