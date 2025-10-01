Fyrirtækjaskrá
Lam Research
Lam Research Efnaverkfræðingur Laun á Greater Portland Area

Miðgildi Efnaverkfræðingur launapakka in Greater Portland Area hjá Lam Research er samtals $170K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Lam Research. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Lam Research
Process Engineer
Tualatin, OR
Samtals á ári
$170K
Stig
L5
Grunnlaun
$170K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Lam Research?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Lam Research eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Efnaverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Process Engineer

Algengar spurningar

Lam Research in Greater Portland AreaEfnaverkfræðingur职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$212,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Lam Research in Greater Portland AreaEfnaverkfræðingur职位的年度总薪酬中位数为$156,500。

