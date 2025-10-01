Fyrirtækjaskrá
Labelbox
Labelbox Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á San Francisco Bay Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in San Francisco Bay Area hjá Labelbox er samtals $225K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Labelbox. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Labelbox
Full-Stack Software Engineer
San Francisco, CA
Samtals á ári
$225K
Stig
L3
Grunnlaun
$215K
Stock (/yr)
$10K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Labelbox?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Leggja til

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Labelbox

