  Laun
  Hugbúnaðarverkfræðingur

  Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  Greater Hyderabad Area

Kyndryl Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Hyderabad Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Hyderabad Area hjá Kyndryl eru samtals ₹4.67M á year fyrir Band 9. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Kyndryl. Síðast uppfært: 10/1/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Band 6
(Byrjendaþrep)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹4.67M
₹4.57M
₹0
₹101K
Skoða 1 Fleiri þrep
Bæta við launum

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Hvað eru starfsþrep hjá Kyndryl?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti.

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Hugbúnaðarverkfræðingur ב-Kyndryl in Greater Hyderabad Area עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹4,784,652. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Kyndryl עבור תפקיד Hugbúnaðarverkfræðingur in Greater Hyderabad Area הוא ₹4,556,711.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Kyndryl

Önnur úrræði