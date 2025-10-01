Kyndryl Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Bengaluru

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Bengaluru hjá Kyndryl eru á bilinu ₹855K á year til ₹2.64M. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Bengaluru er samtals ₹1.14M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Kyndryl. Síðast uppfært: 10/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Band 6
₹1.12M
₹1.12M
₹0
₹1.6K
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
