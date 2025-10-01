Fyrirtækjaskrá
Kyndryl
  Greater Bengaluru

Kyndryl Gagnafræðingur Laun á Greater Bengaluru

Gagnafræðingur kjör in Greater Bengaluru hjá Kyndryl eru samtals ₹2.79M á year fyrir Band 7. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Bengaluru er samtals ₹2.95M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Kyndryl. Síðast uppfært: 10/1/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹2.79M
₹2.79M
₹0
₹0
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Skoða 1 Fleiri þrep
Bera saman þrep

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Hvað eru starfsþrep hjá Kyndryl?

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Gagnafræðingur at Kyndryl in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹4,174,468. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Gagnafræðingur role in Greater Bengaluru is ₹2,945,452.

