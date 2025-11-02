Fyrirtækjaskrá
Kronos Research
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

Kronos Research Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Taiwan hjá Kronos Research er samtals NT$1.89M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Kronos Research. Síðast uppfært: 11/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
Samtals á ári
NT$1.89M
Stig
-
Grunnlaun
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
Bónus
NT$0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
0 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Kronos Research?
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Kronos Research in Taiwan er árleg heildarlaun upp á NT$10,086,066. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Kronos Research fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Taiwan er NT$1,537,900.

