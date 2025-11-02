Kroll Netöryggisfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Netöryggisfræðingur launapakka hjá Kroll er samtals CA$138K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Kroll. Síðast uppfært: 11/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Samtals á ári
CA$138K
Stig
Senior Consultant
Grunnlaun
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
9 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Kroll?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Flytja út gögnSkoða laus störf

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Netöryggisfræðingur hjá Kroll er árleg heildarlaun upp á CA$175,216. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Kroll fyrir Netöryggisfræðingur hlutverkið er CA$92,615.

