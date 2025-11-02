KPN Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Netherlands hjá KPN er samtals €71.2K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka KPN. Síðast uppfært: 11/2/2025

Miðgildi launa
company icon
KPN
Software Engineer
Zoetermeer, ZH, Netherlands
Samtals á ári
€71.2K
Stig
L3
Grunnlaun
€67.5K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€3.7K
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá KPN in Netherlands er árleg heildarlaun upp á €84,856. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá KPN fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Netherlands er €71,772.

