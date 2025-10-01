Kofax Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Waterloo Region

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Waterloo Region hjá Kofax er samtals CA$97.2K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Kofax. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Samtals á ári
CA$97.2K
Stig
Senior
Grunnlaun
CA$92.1K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$5.1K
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Kofax?

CA$226K

Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðingur at Kofax in Waterloo Region sits at a yearly total compensation of CA$106,254. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kofax for the Hugbúnaðarverkfræðingur role in Waterloo Region is CA$96,286.

