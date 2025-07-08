Fyrirtækjaskrá
Koenig Solutions
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Koenig Solutions Laun

Laun hjá Koenig Solutions eru á bilinu $5,823 í heildarjöfnum á ári fyrir Lausnararkitekt í neðri kantinum til $14,459 fyrir Vöruhönnuður í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Koenig Solutions. Síðast uppfært: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Vöruhönnuður
$14.5K
Lausnararkitekt
$5.8K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Koenig Solutions er Vöruhönnuður at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $14,459. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Koenig Solutions er $10,141.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Koenig Solutions

Tengd fyrirtæki

  • Microsoft
  • Roblox
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Intuit
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/koenig-solutions/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.