Knight Frank Laun

Laun hjá Knight Frank eru á bilinu $33,322 í heildarjöfnum á ári fyrir Gagnasérfræðingur í neðri kantinum til $125,648 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Knight Frank. Síðast uppfært: 10/22/2025

Gagnasérfræðingur
$33.3K
Gagnafræðingur
$53.2K
Hugbúnaðarverkfræðingur
$126K

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$111K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Knight Frank er Hugbúnaðarverkfræðingur at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $125,648. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Knight Frank er $81,879.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Knight Frank

