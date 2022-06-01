Fyrirtækjaskrá
KMS Technology Laun

Laun hjá KMS Technology eru á bilinu $12,000 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $48,040 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá KMS Technology. Síðast uppfært: 10/22/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $12K

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Viðskiptasérfræðingur
$19.3K
Markaðsrekstur
$13.1K

Vöruhönnuður
$13.5K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$48K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá KMS Technology er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $48,040. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá KMS Technology er $13,507.

