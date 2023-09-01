Fyrirtækjaskrá
King Laun

Laun hjá King eru á bilinu $36,686 í heildarjöfnum á ári fyrir Ráðningarfulltrúi í neðri kantinum til $288,878 fyrir Sala í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá King. Síðast uppfært: 11/21/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $122K

Tölvuleikjahugbúnaðarverkfræðingur

Markaðssetning
Median $129K
Viðskiptagreiningarfræðingur
$280K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Fyrirtækjaþróun
$107K
Gagnafræðingur
$131K
Vörustjóri
$216K
Verkefnisstjóri
$132K
Ráðningarfulltrúi
$36.7K
Sala
$289K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$99.3K
Tæknirithöfundur
$76.8K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá King er Sala at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $288,878. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá King er $129,249.

