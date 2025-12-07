Kent Hospital Læknir Laun

Fyrirtækjaskrá
Kent Hospital
Meðaltal Læknir heildarlauna in United Kingdom hjá Kent Hospital er á bilinu £90.8K til £127K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Kent Hospital. Síðast uppfært: 12/7/2025

Meðaltal heildarlauna

$132K - $160K
United Kingdom
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$122K$132K$160K$171K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá Kent Hospital?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Læknir hjá Kent Hospital in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £126,947. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Kent Hospital fyrir Læknir hlutverkið in United Kingdom er £90,833.

Önnur úrræði

