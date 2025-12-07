Keela Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Keela
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Canada hjá Keela er samtals CA$120K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Keela. Síðast uppfært: 12/7/2025

Miðgildi launa
company icon
Keela
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Samtals á ári
$87.4K
Stig
hidden
Grunnlaun
$87.4K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
5-10 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Keela in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$142,544. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Keela fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Canada er CA$120,238.

