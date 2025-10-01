Justworks Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á New York City Area

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in New York City Area hjá Justworks er samtals $193K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Justworks. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Justworks
Software Engineer
New York, NY
Samtals á ári
$193K
Stig
L5
Grunnlaun
$190K
Stock (/yr)
$3K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
7 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Justworks?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

5%

ÁR 1

15%

ÁR 2

40%

ÁR 3

40%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Justworks eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 5% ávinst á 1st-ÁR (5.00% árlega)

  • 15% ávinst á 2nd-ÁR (1.25% mánaðarlega)

  • 40% ávinst á 3rd-ÁR (3.33% mánaðarlega)

  • 40% ávinst á 4th-ÁR (3.33% mánaðarlega)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

ÁR 1

30%

ÁR 2

30%

ÁR 3

30%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Justworks eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 10% ávinst á 1st-ÁR (10.00% árlega)

  • 30% ávinst á 2nd-ÁR (2.50% mánaðarlega)

  • 30% ávinst á 3rd-ÁR (2.50% mánaðarlega)

  • 30% ávinst á 4th-ÁR (2.50% mánaðarlega)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Justworks in New York City Area er árleg heildarlaun upp á $222,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Justworks fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in New York City Area er $185,000.

Önnur úrræði