Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
  • Laun
  • Vörustjóri

  • Öll Vörustjóri laun

  • New York City Area

Justworks Vörustjóri Laun á New York City Area

Miðgildi Vörustjóri launapakka in New York City Area hjá Justworks er samtals $200K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Justworks. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Justworks
Product Manager
New York, NY
Samtals á ári
$200K
Stig
Senior Products Manager
Grunnlaun
$185K
Stock (/yr)
$15K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Justworks?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

5%

ÁR 1

15%

ÁR 2

40%

ÁR 3

40%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Justworks eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 5% ávinst á 1st-ÁR (5.00% árlega)

  • 15% ávinst á 2nd-ÁR (1.25% mánaðarlega)

  • 40% ávinst á 3rd-ÁR (3.33% mánaðarlega)

  • 40% ávinst á 4th-ÁR (3.33% mánaðarlega)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

ÁR 1

30%

ÁR 2

30%

ÁR 3

30%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Justworks eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 10% ávinst á 1st-ÁR (10.00% árlega)

  • 30% ávinst á 2nd-ÁR (2.50% mánaðarlega)

  • 30% ávinst á 3rd-ÁR (2.50% mánaðarlega)

  • 30% ávinst á 4th-ÁR (2.50% mánaðarlega)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Algengar spurningar

Justworks in New York City AreaVörustjóri职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$250,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Justworks in New York City AreaVörustjóri职位的年度总薪酬中位数为$160,000。

Önnur úrræði