Jumbo Interactive Laun

Laun hjá Jumbo Interactive eru á bilinu $70,794 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $96,938 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Jumbo Interactive. Síðast uppfært: 9/7/2025

$160K

Viðskiptasérfræðingur
$78.3K
Vörustjóri
$90.9K
Hugbúnaðarverkfræðingur
$70.8K

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$96.9K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Jumbo Interactive adalah $84,621.

